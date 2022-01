Manfredonia, protesta comparti: rubato bambinello e pastori da presepe

Manfredonia, 23 gennaio 2022 – A denunciare il fatto sono i residenti del C1 (zona comparti) di Manfredonia.

Cos’è un presepe senza il bambinello?

Ce lo chiediamo tutti.

Sotto l’albero del C1 (zona comparti), c’era questo presepe. E c’era anche il bambinello.

Smontando le luci dell’albero e mettendo via il presepe, abbiamo riscontrato che mancavano 2 pupi su 9. Ma soprattutto, mancava il bambinello!

Questi pupi li hanno donati col cuore alcuni residenti. L’hanno fatto per tutti i residenti.

Questo è un furto a tutta la comunità.

Quanta povertà d’animo può esserci dietro questo gesto?!?

Chiediamo a tutti di condividere il messaggio.

Magari è stata una bravata tra ragazzini. Oppure un gesto di incomprensibile cleptomania.

Fatto sta che noi genitori abbiamo il dovere di chiedere ai nostri figli di rispettare tanto le cose nostre, quanto quelle degli altri. Ma ancor più, quelle di tutti.

Se poi si tratta di persona che non può permettetersi di comprare 3 pupi economici, può contattarci in privato. Rispetteremo l’anonimato e gliene regaleremo il doppio di quelli che ha rubato.

L’importante è che si capisca che questo è un furto all’anima della comunità.

IL BENE PUBBLICO È IL BENE DI TUTTI

NON IL BENE DI NESSUNO!