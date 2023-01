Altri km di piste ciclabili a Foggia, dal Cep a Pantanella

StatoQuotidiano, 23 gennaio 2023. Il Comune di Foggia risulta beneficiario di un contributo complessivo pari a circa 6 milioni di euro su fondi Pnrr per il rafforzamento della ciclovia urbana (€ 5.835.420,00)

I lavori di realizzazione delle prossime piste ciclabili riguardano Via D’Addedda, Via Fini (innesto Via D’ Adduzio), Parco Pantanella/Parco Biagini (innesto Viale Europa), Viale Gentile, Via Almirante (primo lotto) – Via Parini, Viale Virgilio (incrocio Via Machiavelli).

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Pnrr intervento 4.1. Non solo “rafforzamento della mobilità

ciclistica” con “Ciclovie urbane” ma in particolare la costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane “da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni”.

È scaduto il termine per la presentazione del bando di gara l’11 gennaio, dunque è pronto il seggio, con la nomina della commissione, per la verifica dell’affidamento dei lavori.

Foggia ha circa 27 km di piste ciclabili e 5 velostazioni in progetto di cui una realizzata in zona stazione, presso il Nodo internodale.