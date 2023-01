“Buongiorno, Mamma! 2”, la foggiana Giannetta: “Seconda stagione più avvincente della prima”

FOGGIA, 23/01/2023 – (superguidatv) In arrivo su canale 5 la seconda stagione di Buongiorno, Mamma! Fiction Mediaset molto amata dal pubblico.

I protagonisti sono Raul Bova, che veste i panni di Guido Borghi, il capo famiglia e Maria Chiara Giannetta quelli di Anna Della Rosa, la moglie, che da anni è in coma. Cosa accadrà nella seconda stagione? Scopriamo assieme le novità e i colpi di scena che ci aspettano.

Buongiorno, Mamma! La Seconda stagione su canale 5 in prima serata: ecco quando in tv

Da mercoledì 15 febbraio 2023 in prima serata su canale 5 andrà in onda la seconda stagione della fiction Mediaset, Buongiorno, Mamma! La produzione è sempre Lux Vide e RTI, mentre nella regia è subentrato a Giulio Manfredonia, Alexis Sweet che curerà questa seconda stagione. L’attrice di Foggia Maria Chiara Giannetta conferma: «La seconda stagione è ancora più avvincente della prima. Devo dire che recitare il ruolo di una persona in coma è davvero faticoso: devi dare sempre l’impressione di non stare dormendo perché la donna in quel letto è viva. Poi, nel nostro caso, Anna in un certo qual modo ascolta quello che viene detto e dà delle risposte pur senza rispondere». (superguidatv)