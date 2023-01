Consiglieri “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni”: “Prendiamo le distanze dall’Assessore Salvemini”

Ci rammarica e prendiamo nettamente le distanze da quanto affermato in maniera indecente e fantasiosa dall’Assessore Angelo Salvemini. La vicenda sembra, invece, avere toni e retropensieri personali per nulla corrispondenti alla realtà dei fatti. Una messa in scena politica dell’opposizione e di personaggi della vecchia guardia per tentare di spaccare la maggioranza (più solida che mai) e portare a casa un risultato con interessi personali?