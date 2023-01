StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 23 gennaio 2023. Svoltasi nel pomeriggio la seduta di consiglio comunale di Manfredonia, riunitosi in prima convocazione, in sessione straordinaria, per il 23 gennaio 2023, e in seconda convocazione per il giorno 24/01/2022.

Fra gli accapo all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale: il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e la proposta n.51/2022: “PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 – DICHIARAZIONE PUBBLICO INTERESSE”.

Come risaputo, la proposta era stata preceduta da una nota con alcune delucidazioni del già assessore Angelo Salvemini, al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, con successiva decisione del primo cittadino di revocare l’incarico assessorile allo stesso Salvemini.