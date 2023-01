Dopo i decessi a Mezzanone, proclami e sciopero domani fuori il ghetto

“L’unico modo per evitare il ripetersi di simili tragici eventi è chiudere una volta per sempre con queste baraccopoli e costruire condizioni dignitose di accoglienza e inclusione dei lavoratori stranieri”, affermano in modo congiunto le Cgil e Flai di Puglia e Foggia. “Alle famiglie delle vittime va il nostro cordoglio e la promessa di un impegno che troverà sempre più vigore per smantellare i ghetti”.