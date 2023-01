Due morti a Borgo Mezzanone, Rotice: “Non può e non deve continuare a verificarsi”

Una grande opportunità anche per creare integrazione sociale e riqualificazione di un pezzo di territorio per troppo tempo lasciato solo al proprio destino a fronte di importanti potenzialità. Borgo Mezzanone non dev’essere più noto alle cronache per i fenomeni dell’illegalità, caporalato, extracomunitari irregolari, abusivismo e scarsa sicurezza urbana. Sono certo che la Squadra Stato vincerà anche questa sfida, partendo dallo smantellamento e bonifica della “pista””. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.