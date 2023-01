L’Italia sotto la neve, allerta meteo in Puglia. Disagi alla viabilità

FOGGIA, 23/01/2023 – (ansa) Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria.

Pioggia, freddo e neve: il maltempo non mollerà la presa in Italia nella settimana appena cominciata. Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa “e ciò determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni”. Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. PUGLIA – La neve è tornata a cadere sulle vette più alte della provincia di Foggia. Scuole chiuse a Monteleone, paese con l’altitudine maggiore della Puglia, e a Faeto.

IL DETTAGLIO DELLE PREVISIONI:

Martedì 24.

Al nord: a tratti instabile sul Piemonte occidentale con nevicate a quote collinari, possibili anche sul Friuli.

Al centro: piogge su basso Lazio e Sardegna orientale, qui con neve a 800-900 metri.

Al Sud: sempre piuttosto instabile sulla Sicilia; sole altrove.

Mercoledì 25.

Al nord: un po’ instabile al Nordovest, soleggiato invece altrove.

Al Centro: diffusa instabilità sulla fascia adriatica e in Sardegna.

Al sud: maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia ionica. (ansa)