Manfredonia. Dopo la nota su Engie SpA, Rotice revoca incarico assessorile ad Angelo Salvemini

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 23 gennaio 2023. In seguito al “caso” Engie SpA (evidenziato con una nota dallo stesso Salvemini), con recente decreto , il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, “revocando parzialmente il proprio decreto n. 04 del 02.12.2021, nella parte di nomina ad Assessore comunale dell’Avv. Angelo Salvemini, con il seguente incarico di collaborazione in ordine alle materie dei Lavori Pubblici, con competenze alle infrastrutture ed Aree Industriali, alla Rete Viaria, alla Manutenzione Beni Pubblici, ai Trasporti, alla Polizia Locale, ai Grandi Eventi”, ha stabilito la revoca del citato incarico, “dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina ad Assessore sia di tutte le deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita”.

“La revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino alla nomina di un nuovo Assessore,

da disporsi con apposito separato atto, le attività politico-amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco”.

“Le vicende politiche di questi ultimi giorni hanno determinato delle incomprensioni sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale tra l’Assessore ed il sottoscritto Sindaco tali da non consentire il sereno svolgimento delle proprie funzioni; considerato che quanto sopra esposto potrebbe minare i rapporti professionali e lavorativi all’interno

della Giunta Comunale e far venir meno le basi per una futura e proficua collaborazione in merito agli indirizzi programmatici“, è riportato nel decreto sindacale.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it