Matteo Villani, ricercatore foggiano in Antartide: “Il ghiaccio si sta assottigliando”

FOGGIA, 23/01/2023 – (Massimo Levantaci lagazzettadelmezzogiorno.it) Fa freddo a Foggia e in tutta la Capitanata e si battono i denti per l’inverno finalmente arrivato.

Ma in Antartide, dove il freddo costituisce l’elemento naturale per l’ecosistema del pianeta stesso, le distese di ghiaccio vanno via via assottigliandosi. La Gazzetta lo ha chiesto a Matteo Villani, tecnico foggiano di ricerca dell’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo ecosostenibile, ormai alla sesta missione nella base italiana semipermanente Mario Zucchelli.

In Antartide il ghiaccio si sta sciogliendo, una progressione lenta ma continua che il ricercatore foggiano può confermare più o meno direttamente: «Io vengo qui da pochi anni, tuttavia colleghi ormai in pensione ci hanno detto che trent’anni fa le temperature in apertura erano molto più rigide di quelle che ci sono in media in questi ultimi anni. Durante il mese di novembre – aggiunge – abbiamo avuto temperature che andavano da meno 15 a meno 20 ed a fine dicembre siamo a -6 ed a -8. Ma va detto anche che questo periodo è il più caldo dell’estate australe.

Adesso ci aspettiamo che a febbraio, in fase di chiusura della nostra missione, le temperature raggiungano i meno 20 gradi. In genere durante l’inverno sulla base costiera si raggiungono anche i meno 40 gradi, mentre nell’altra base italiana in cooperazione con il governo francese (base permanente dove restano 15-16 persone anche durante il lungo e buio inverno antartico), si raggiungono anche i meno 80 e meno 90 gradi sotto zero». (lagazzettadelmezzogiorno)