Questione Engie a Manfredonia, Forza Italia: “Si accendano le luci!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/01/2023 – “Proposta di PPP…si accendano le luci! Piena solidarietà e vicinanza al sindaco Ing. Gianni Rotice per gli attacchi, nonché per le illazioni circa la questione Engie.

Sin dal primo momento Forza Italia ha espresso remore sul provvedimento all’attenzione del Consiglio Comunale, in quanto presentava alcune lacune ed aspetti da chiarire. Aspetti che, nonostante il lavoro dei capigruppo e delle commissioni consiliari, non sono stati chiariti nel corso di questi mesi. Nulla più di tutto ciò.

Respingiamo al mittente qualunque accusa mossa al sindaco e all’amministrazione da parte di altri gruppi politici! Non accettiamo lezioni di moralità e legalità da nessuno, legalità che è uno dei punti cardini su cui si sta basando la nostra azione amministrativa! La nostra azione è e sarà sempre diretta in una direzione sola… l’ interesse della città!!”. Lo scrive in una nota Forza Italia – Circolo di Manfredonia.