Serie c Gold, ancora una vittoria per la Sveva Pallacanestro Lucera

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C Gold, la Sveva Pallacanestro Lucera vince contro la New Juve Trani per 98 a 50 consolidando ulteriormente il primato in classifica.

La gara non è mai stata in discussione sin dalle prime battute dove dopo i primi dieci minuti di gioco si chiudono sul 10 a 28. La seconda frazione viaggia sulla falsa riga della prima e si va verso il riposo lungo sul 31 a 50. Al rientro dagli spogliatoi sono ancora i viaggianti a premere sull’accelleratore andando verso gli ultimi dieci minuti di gioco sul 39 a 71.

L’ultimo quarto è pura accademia con spazio per tutti e al suono finale della sirena il tabellone riporta il risultato di 50 a 98. Un altro tassello importante per consolidare il primato in classifica.

𝐓𝐀𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐈 (𝟏𝟎-𝟐𝟖; 𝟑𝟏-𝟓𝟎; 𝟑𝟗-𝟕𝟏; 𝟓𝟎-𝟗𝟖)

𝐂𝐚𝐥𝐳𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐅.𝐥𝐥𝐢 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢: Riontino, Kasa 5, Amato, Vescia, Sasso, Mitirich 22, Diaz Cadorna 8, Franco 1, Miccoli, Mangialardi (k)4, Di Gennaro 10, Zupone.

𝐒𝐯𝐞𝐯𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐚𝐜𝐚𝐧𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐞𝐫𝐚: Cepic 7, Gramazio, Mazzullo 15, Coluccino, Acosta 20, Scarponi (k)14, Alvisi 3, Di Ianni 16, Di Mario, Ouandie 23, Olivieri, Ianzano. All. Ciociola G. Ass. Ciarfaglia L.

Ufficio Stampa SSD Sveva Pallacanestro Lucera