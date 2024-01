Foggia. Con recente provvedimento del Gip dottor Protano, è stata stabilita la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella dei domiciliari in altro luogo da Manfredonia, per Giacomo Diego De Rienzo, nato a Manfredonia il 24.10.1975, imputato in un recente procedimento penale.

Il provvedimento, dopo richiesta dell’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia, è stato stabilito anche in considerazione della personalità del Del Rienzo, considerando come l’uomo sia “coniugato e ha figli minori”, che lo stesso “provenga da buona famiglia”, che” è invalido ed il protrarsi della detenzione in carcere può essere dannosa”.

FOCUS

Come già ricordato, il 2 gennaio 2024 presso il Tribunale di Foggia c’era stata la udienza di convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo, difeso dall’avv. Innocenza Starace, con conferma della misura in carcere per l’episodio avvenuto in Manfredonia nel pomeriggio del 27 dicembre scorso, in cui è stato accoltellato Pietro D’Oria, classe 1981, difeso dall’avv. Lorenzo Troiano.