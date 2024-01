Solitamente viaggiare è un’attività abbastanza costosa. Questo, almeno, è quanto pensano tante persone che, ogni anno, decidono di rinunciare alla loro vacanza o non allontanarsi troppo per paura di non avere un budget sufficiente.

In effetti, spostarsi per una vacanza più duratura, o anche solo per un week-end di festa, implica necessariamente delle spese. Non è detto, però, che queste debbano essere per forza ingenti.Esistono diversi accorgimenti che si possono mettere in atto per risparmiare decine di euro sui propriviaggi.

Dalla scelta del periodo fino alla tipologia di alloggio, dai coupon fino ai pacchetti offerte, dal mezzo di trasporto fino al cibo, sono tante le opzioni su cui lavorare per limare la spesa.

Ecco, allora, come viaggiare senza spendere somme ingenti, anche per periodi più lunghi e destinazioni più lontane.

Sfruttare i codici sconto

Chi pensa che sconti e offerte siano appannaggio solo dello shopping tradizionale deve rivalutare l’idea di approfittarne anche per l’organizzazione del proprio viaggio.

Tour operator, compagnie aeree, ma anche singoli villaggi turistici, piattaforme dedicate, alberghi e persino ristoranti, un po’ tutti gli operatori del turismo, prima o dopo, propongono offerte e pacchetti dedicati, per raggiungere il sold out anche fuori stagione.Ad esempio, se l’obiettivo è quello di risparmiare su voli e magari anche hotel, allora il consiglio è quello di controllare sempre se sono attivi dei codici sconto per Rynair, che permetteranno di risparmiare decine di euro sulle prenotazioni.

Ma la stessa cosa vale anche se si desidera alloggiare in specifiche catene di hotel o di villaggi. Basta in realtà effettuare un’accurata ricerca online, visitando le piattaforme dedicate, che spesso raccolgono offerte e coupon sconto, nei diversi periodi dell’anno. Una volta individuato quello più congeniale per le proprie esigenze, si potrà sfruttarlo al momento della prenotazione.

Così facendo non ci si vedrà costretti a ripiegare su alternative tanto diverse da quelle che si avevano in mente e si potràapprofittare di comfort e sistemazioni più comode, a prezzi decisamente più convenienti.

Scegliere la bassa stagione

Per poter risparmiare sui viaggi, spesso, è necessario anche aprire la mente ad alternative diverse rispetto alla meta a cui si puntava o a periodi che non si era considerati prima. È possibile, infatti, vivere la stessa tipologia di vacanza, in località diverse, sfruttando la bassa stagione.

Se si pensa, per un attimo, ai prezzi di una vacanza al mare, in Italia, tra luglio e agosto, si può notare che sono tra molto alti, tra spostamenti e alloggio, almeno nelle località balneari. Se, però, è impossibile rinunciare alla classica settimana di vacanze al mare, allora si può provare a guardare oltre confine. Nello stesso periodo a Dubai, ad esempio, è bassa stagione e si può persino alloggiare in hotel dallo standard più alto, allo stesso prezzo di un albergo anche meno lussuoso in Italia. Chiaramente questa regola generale non vale per tutte le destinazioni e bisogna studiare la situazione prima di iniziare a organizzare il tutto.

Almeno nei periodi più costosidell’anno, è sempre opportuno optare per località meno conosciute, più defilate o che in quel momento sono in bassa stagione, in modo da vivere la vacanza in modo più tranquillo e sereno e, allo stesso tempo, risparmiare sui costi di viaggio.

Ridurre i costi accessori

La fetta più cospicua di budget, quando ci si sposta per una vacanza, sicuramente viene assorbita dall’alloggio e dal mezzo di trasporto. Ci sono, però, tante altre spesea cui spesso non si pensa ma che, alla fine, incidono in maniera significativa sul budget. Un esempio, banalmente, sono i souvenir, i biglietti di ingresso per specifiche attrattive locali, stabilimenti balneari, aperitivi, pranzi al ristorante, serate in discoteca, Ski pass ecc.

Proprio su questi costi occorre prestare la massima attenzione, trovando il giusto equilibrio tra la soddisfazioneper una esperienza diversa ed esclusiva e la spesa che comporta. È bene quindi valutare alternative e cercare di mantenere comunque un profilo basso.

È possibile optare, ad esempio, per lo street food o per alloggi dotati di angolo cottura, per evitare di mangiare fuori, al ristorante, sia a pranzo che a cena. Si può poi scegliere musei o altre attrattive locali gratuite o a basso costo, preferire gli spazi aperti e gratuiti, come passeggiate nella natura, spiagge libere, vicoletti storici. In questo modo si potrebbero anche scoprire bellezze inedite, senza dover per forza spendere denaro.

Con questi piccoli accorgimenti e un pizzico di attenzione in più, si avrà senz’altro la possibilità di trascorrere una vacanza serena e piena di divertimento.