Carnevale Manfredonia. "Contest per disc jockey professionisti e amatoriali"

Manfredonia. “Hei Deejay, se ci sei schiaccia play”! Durante il Carnevale si terrà infatti il coinvolgente contest musicale “I want you for DJ”, promosso e organizzato da Lulù Eventi e Dominik Eventi e parte integrante del programma della 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia.

Se sei un disc jockey e vuoi farti conoscere, non puoi perdere questa occasione! L’evento si terrà il martedì grasso, 13 febbraio, in Largo Diomede con inizio alle ore 21. Si tratta di una vera e propria gara aperta a Disc Jockey professionisti e non professionisti, l’iscrizione è gratuita e i candidati dovranno inviare una e-mail a: lulueventi2022@gmail.com, indicando i propri dati anagrafici, il proprio nome d’arte e un breve curriculum delle esperienze maturate.

La valutazione dei partecipanti è affidata ad una giuria di tecnici ed esperti, che esprimeranno un voto al termine di ogni performance. I parametri per l’assegnazione del voto sono: la selezione musicale, la tecnica di miraggio, la gestione dell’impianto, lo stile e la reazione del pubblico.

Per ulteriori informazioni e per altri dettagli su regolamento e modalità di svolgimento del Contest, è possibile contattare Luigia Riccardi (393.4040900) o Rosa Lupoli (345.2965057).

Modulo di iscrizione e regolamento sono scaricabili dal sito: https://www.prolocodimanfredonia.it/modulistica o inquadrando il QRCode presente nella locandina. (nota stampa).