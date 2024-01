Cerignola. Punta pistola contro tabaccaia. Lo sfogo: “Tanta paura, c’era mia figlia”

Ieri sera, intorno alle 20, un individuo dal volto coperto ha fatto irruzione in una tabaccheria a Cerignola, situata nel Foggiano. Ha minacciato con una pistola la titolare del negozio, presente al momento dell’incidente insieme alla sua figlia di 7 anni e a un altro parente.

Il malvivente ha richiesto e ottenuto l’incasso, consistente in alcune centinaia di euro, prima di darsi alla fuga. La giovane proprietaria della tabaccheria ha raccontato all’ANSA che la sua principale preoccupazione era la presenza della figlia, testimone dell’accaduto. Ha cercato di tranquillizzarla con lo sguardo, rievocando il film “La vita è bella”, in cui un genitore cerca di rassicurare un figlio durante momenti di terrore.

La donna ha descritto il rapinatore come un individuo con il volto coperto, che si è avvicinato al bancone puntandole la pistola e ha insistito nel chiederle il denaro. Nonostante l’angoscia provata, ha cercato di non far trasparire la sua paura alla piccola, che a un certo punto ha urlato e si è nascosta dietro a un mobile. Una cliente che stava lasciando la tabaccheria è riuscita a chiamare i soccorsi, e diverse pattuglie dei carabinieri sono intervenute sul posto. Attualmente, stanno lavorando per identificare il rapinatore utilizzando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Alessandra, la proprietaria, ha espresso gratitudine per la solidarietà ricevuta in queste ore, evidenziando che numerosi clienti si sono uniti in sostegno. Nonostante l’esperienza spaventosa, ha dichiarato che non si lasceranno abbattere e continueranno a lavorare con ancor più determinazione. Ha sottolineato l’importanza di insegnare ai propri figli a perseguire l’onestà nel lavoro.