20 autisti cat b e 15 cat C del procedimento concorsuale risorse umane.

Sono i numeri dei 35 contratti complessivi firmati oggi, davanti all’Assessore al Personale Gianni Stea, da altrettanti vincitori dei concorsi della Regione Puglia. Ragazze e ragazzi che dal primo febbraio prossimo inizieranno a lavorare per l’Ente.

“A tutti loro, gli auguri di buon lavoro oltre che dell’Assessore, anche del Presidente Michele Emiliano, dell’intera Giunta e del Consiglio della Regione Puglia”.

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra per garantire la totale trasparenza e meritocrazia per l’assunzione di nuove figure professionali necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi”, ha detto in proposito Gianni Stea, concludendo: “Sono orgoglioso di aver contribuito a ridare speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese”.

L’Assessore si è congratulato personalmente con tutti i neo assunti.