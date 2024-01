Lucera (FG). Continua la protesta degli agricoltori di Lucera con la presenza di oltre 70 trattori.

Stamani, un consistente gruppo di agricoltori di Lucera ha iniziato una manifestazione autonoma, senza affiliarsi a sigle sindacali (in cui sembra essersi persa la fiducia).

Si sono radunati con i propri mezzi agricoli presso l’area di servizio della Tamoil sulla s.s. 17 per Campobasso, in segno di protesta. Questo atto di ribellione segue gli eventi che stanno coinvolgendo la Francia, la Germania e altri paesi europei, contro le politiche europee e nazionali che stanno stringendo il settore in una morsa.

Contestualmente, una delegazione composta da tre rappresentanti del gruppo si è diretta a Foggia per incontrare il Prefetto. Durante l’incontro, sarà consegnato un documento che riporta i principali punti delle richieste del mondo agricolo, con un elenco condiviso a livello nazionale.

Il sit-in proseguirà per l’intera giornata.

Documento consegnato al Prefetto di Foggia:

“Comitato Spontaneo Agricoltori di Capitanata.

Oggetto: Criticità del mondo agricolo.

Eccellenza,

il settore agricolo è un pilastro irrinunciabile per l’economia e l’occupazione in Italia, soprattutto in Capitanata. Purtroppo, l’entrata in vigore della nuova PAC 2023/2027, unita ai vincoli legislativi nazionali su assunzioni, pagamento salari, sicurezza sul lavoro, ecc., ha gravato ulteriormente l’attività imprenditoriale con eccessiva burocrazia e costi aggiuntivi.

A livello nazionale, si richiede:

Attuazione immediata del GRANAIO ITALIA per la registrazione delle produzioni agricole nazionali. Semplificazione delle procedure di assunzione, con la possibilità di assumere braccianti lo stesso giorno dell’inizio dell’attività lavorativa, in caso di sostituzione di assenti (eliminando la necessità di inviare comunicazioni d’assunzione via fax). Eliminazione della responsabilità dell’imprenditore per il controllo del permesso di soggiorno in caso di personale extracomunitario. Ripristino del pagamento in contanti per facilitare i lavoratori extracomunitari senza residenza. Modifica della legge n. 199/2016 sul caporalato, alleggerendo le pene e eliminando l’amministratore giudiziario.

A livello europeo, si chiede: