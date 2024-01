MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Gruppo Forza Italia ha presentato un’interrogazione per cercare una soluzione ai ritardi delle retribuzioni del personale docente precario.

Senza il servizio di questi docenti, il sistema scolastico non avrebbe alcuna possibilità di attuare la missione educativa.

Ci sono stati segnalati casi di docenti che non percepiscono retribuzione addirittura dal mese di settembre.

Il Ministero dell’istruzione si è impegnato a porre finalmente rimedio a un dramma che per 10 anni è rimasto irrisolto.

A quanto apprendiamo, sono già stati effettuati i pagamenti relativi al mese di dicembre non ancora retribuiti, per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro.

Inoltre, sono state messe in campo iniziative per garantire nuove risorse e sburocratizzare la scuola realizzando un sistema più snello per il pagamento puntuale degli stipendi.

È stata infine costituita una task force con l’obiettivo di riformare la procedura di pagamento in modo organico e strutturale con una proposta di interventi in collaborazione con il MEF.

È doveroso, sul piano giuridico ma anche etico, retribuire tempestivamente il personale.

Per questo continueremo ad occuparci di questo problema, anche interpellando i diretti interessati, fintanto che le misure del Governo non avranno posto definitivamente rimedio, ripristinando una condizione di giustizia”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia.