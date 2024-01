L’ambiziosa rivoluzione avviata da Nicola Canonico, presidente del Foggia, a inizio dicembre, ha registrato un insuccesso. La decisione di esonerare Mirko Cudini, l’allenatore proveniente da Campobasso e Fidelis Andria, considerato un emergente per il suo stile di gioco tra gli ex giocatori che hanno abbracciato la carriera tra Serie C e Serie B, non ha prodotto gli effetti sperati.

Dopo la quasi promozione della scorsa stagione, sfumata solo nella finale playoff persa contro il Lecco, il presidente barese si era mostrato insoddisfatto della prima parte di questa stagione, giudicata al di sotto delle aspettative, poiché la classifica vedeva la squadra pugliese all’ultimo posto utile per i playoff di promozione nel Girone C di Serie C.

Lo riporta un testo di calciomercato.com, a firma di Alessandro Di Gioia.

COLETTI-VACCA, FALLIMENTO DELLA RIVOLUZIONE – L’innovativa scelta di affidarsi a Tommaso Coletti, ex calciatore dei Satanelli e allenatore delle giovanili, con l’assistenza di Antonio Vacca, bandiera rossonera che a 34 anni svolgeva il duplice ruolo di collaboratore e giocatore, si è rivelata un insuccesso.

Appena tre punti conquistati nelle ultime cinque partite hanno portato la squadra al quindicesimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona playout. Nonostante la buona proposta di gioco di Coletti, l’esperimento si è dimostrato inadatto per un club che deve concentrarsi su come ottenere punti per garantire la permanenza nella categoria.

IL RITORNO DI CUDINI E LE SFIDE DEI PLAYOUT – Dopo la sconfitta casalinga contro l’Avellino, Canonico decide di fare marcia indietro e richiama ufficialmente Mirko Cudini, trovandosi ora in una posizione ancor più difficile rispetto a quando era stato rimosso. I playout e la possibile retrocessione in Serie D suscitano preoccupazione, e ora è essenziale raccogliere punti, a partire dalla trasferta di venerdì a Francavilla Fontana, contro una Virtus attualmente in zona rossa.

Tuttavia, nel mercato ci sono segnali positivi: sono stati ceduti i giocatori che non facevano più parte del progetto, come Peralta e Tounkara, trasferitisi rispettivamente al Catania e all’Avezzano, o che erano distratti da altre proposte, come Frigerio e Beretta, entrambi passati al Lecco. Al loro posto, sono arrivati giovani e energie fresche, come l’ex giocatore del Torino Millico, già autore di un gol, e Santaniello, ex attaccante del Monopoli. Tuttavia, le prospettive attuali sono diverse: se Cudini era stato richiamato a settembre per raggiungere i playoff, ora l’obiettivo principale è evitare i playout.

