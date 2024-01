Foggia. Diritto all’indennità da infortunio sul lavoro a un lavoratore infetto da Covid sul luogo di lavoro. E’ quanto stabilito con una recente sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro.

La sentenza ha riguardato un privato, difeso dall’avvocato Antonio Turco del foro di Foggia, e l’I.N.A.I.L..

Il ricorrente, dipendente sanitario, nel 2020 aveva contratto infezione da Covid-19 con conseguente astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta. La positività al virus era stata confermata mediante tampone molecolare. Il contagio era avvenuto in occasione di lavoro a seguito di contatto stretto con un collega.

L’INPS aveva respinto la domanda di riconoscimento dell’infortunio, sul presupposto che non fosse pervenuta la documentazione richiesta.

Instauratosi il contradditorio, si costituiva l’INAIL.

Ora l’accoglimento del ricorso, con conferma della positività al COVID sul luogo del lavoro.

“Si tratta di una sentenza importante perché stabilisce che la norma emanata per tutelare i ‘sanitari’ si applica per ogni categoria di lavoratori impegnati in attività di ‘contatto’ nel difficile periodo della pandemia“, dice l’avvocato Turco.