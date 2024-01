Manfredonia. “Il nostro gruppo, la nostra lista, ma anche quei ragazzi che erano in maggioranza durante la mia Amministrazione chiedono che in futuro non si possa più verificare quanto avvenuto nello scorso novembre.

La responsabilità è stata dell’onorevole Giandiego Gatta che si è impegnato, con una raccolta di firme con l’opposizione, per far cadere l’Amministrazione comunale da me guidata. Ha fatto un pasticcio”.

Così a StatoQuotidiano.it l’ing. Gianni Rotice, già sindaco di Manfredonia.