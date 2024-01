E’ arrivato il momento di ammetterlo, poiché dimostrato dai fatti. Dunque, si riportano dati oggettivi.

I rappresentanti politici – istituzionali della Città di Manfredonia si sono rivelati incapaci e disinteressati allo sviluppo della città. Bisogna averne consapevolezza, al netto di favori, passati o futuri, raccomandazioni, servilismi di sorta, amicizie, soldi e auspici di aiuti.

Ora, allegare un video e questa riflessione potrebbe essere semplicistico. Si rischia forse il qualunquismo.

In verità, mentre in città c’è l’ennesima corsa a raccogliere i soldi per il Carnevale, a pochi o a maggiori chilometri da Manfredonia ci sono progetti per uno sviluppo duraturo, efficace, esaustivo, pianificato, al netto di qualsiasi riflessione.

Foggia, Lucera, Apricena, Candela, Monte Sant’Angelo e tanti altri Comuni. Non è guardare “l’erba del vicino sempre più verde“, ma semplicemente ammettere che i nostri rappresentanti politici e istituzionali oltre a essersi dimostrati incapaci, ovvero non capaci, si sono rivelati innanzitutto disinteressati.

E’ una questione innanzitutto culturale. Vuol dire: di predisposizione al fare, all’azione, alla pianificazione.

Ogni comunità ha i rappresentanti che si merita? Non lo so, di certo, Manfredonia si prepara all’ennesima campagna politica per l’elezione di Sindaco, Giunta e consiglieri, mentre tra Bari e Roma, francamente non so quali risultati tangibili si siano prodotti in questi anni. In verità, la risposta è chiara. Oggettiva.

Ora, non sarà certo parlare o scrivere di indagini, biblioteche, banche, abusi edili a Siponto, a mutare lo stato da malato grave in cui versa la città.

Non è pessimismo, è realtà.

Sono stati 3 gli scioglimenti del consiglio comunale in circa 5 anni. E’ realmente grandioso! Il tutto perché, caduta l’alleanza tra 3 uomini, caduta la forza dell’unico partito capace di gestire tutto, e al quale tutti si affidavano o si celavano sotto l’ala protettrice, la città avrebbe dovuto riorganizzarsi in modo autonomo. Impossibile per la formazione culturale media. Ad oggi non si hanno queste capacità. Probabilmente, sarà impossibile averla anche in futuro.

Detto questo, ora potete tornare ai vostri giochi di voti, alleanze, ai comunicati di “soddisfazione” per qualcosa di cui neanche avete contezza.

Il tutto nella speranza che quanto riportato sia comprensibile. Perché a volte c’è anche questo “problema”. Criticano senza neanche comprendere quello che si riporta. Buona giornata a tutti.

Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it