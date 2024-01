Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha lanciato un’iniziativa denominata “Erasmus italiano,” una nuova versione della mobilità studentesca che consente agli studenti di trascorrere un periodo di studio in un’altra università italiana.

Nel quadro di questa iniziativa, il Ministero prevede di assegnare diecimila borse di studio tra il 2024 e il 2025. Verona ha immediatamente colto questa opportunità, stringendo una partnership con l’Università di Foggia per agevolare gli scambi di studenti tra le due istituzioni accademiche.

Lo riporta Laura Perina su L’Arena.

Gli studenti universitari, sia delle lauree triennali che specialistiche, avranno la possibilità di iscriversi per un semestre ai corsi dell’università ospitante e ottenere crediti riconosciuti dalla propria università di provenienza. Ogni istituto dovrà inviare almeno sei studenti all’altro per ogni semestre, in base alla disponibilità di candidati idonei.

Per partecipare a questa iniziativa, gli studenti dovranno rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti i finanziamenti che sovvenzioneranno questa attività. Il progetto è legato a un finanziamento di dieci milioni di euro inserito dal governo nella legge di bilancio del 2024. Questa dotazione speciale mira a consentire ai giovani di scegliere un ateneo da nord a sud per frequentare un periodo di studi e approfondire argomenti che potrebbero non essere trattati nella propria università di origine.

Resta da capire chi potrebbe essere interessato a uno scambio nazionale, considerando che i giovani italiani sono noti per essere tra i primi ad optare per esperienze internazionali per conoscere culture diverse. Tuttavia, alcuni studenti sollevano perplessità riguardo all’Erasmus italiano, evidenziando che a differenza del programma europeo, non sono previsti posti letto o borse per coprire le spese dell’alloggio. Questo significa che gli studenti dovranno affrontare personalmente tali costi, considerando l’attuale contesto di cari affitti e la carenza di studentati pubblici. Laura Bergamin, coordinatrice a Verona dell’associazione Udu (Unione degli universitari), esprime dubbi sulla fattibilità del progetto, sottolineando le incognite ancora presenti.