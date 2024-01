Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha lanciato una singolare forma di protesta questa mattina, trasferendo la sua attività amministrativa di fronte all’ospedale Lastaria. Pitta denuncia il silenzio totale da parte della regione Puglia e della direzione sanitaria riguardo alla situazione critica dell’ospedale.

Accompagnato da un gruppo di collaboratori, il sindaco ha posizionato una scrivania di fronte all’ospedale con l’obiettivo di attirare l’attenzione su quella che ritiene essere una crisi che coinvolge non solo l’ospedale, ma l’intero territorio.

Pitta evidenzia un progressivo declino dell’ospedale negli ultimi tre anni, descrivendolo praticamente come smantellato. Secondo il sindaco, l’ospedale Lastaria fornisce servizi a una popolazione di oltre 60mila abitanti, comprendendo non solo la cittadina federiciana, ma anche gran parte dei Monti Dauni e i primi comuni delle regioni limitrofe Molise e Campania.

Lo riporta l’ANSA.

La struttura ha perso numerosi medici negli ultimi anni, il pronto soccorso ha affrontato serie difficoltà e il numero di posti letto è stato dimezzato rispetto alle previsioni regionali, che indicavano 50 posti letto per un ospedale di zona disagiata. Attualmente, solo 25 posti letto sono operativi.

Il sindaco Pitta ritiene che la situazione sia ormai intollerabile e afferma di non poter assistere impotente al declino quotidiano della struttura sanitaria della sua città. Con l’intenzione di far sentire la voce dell’amministrazione, ha annunciato che sarà presente ogni mattina con i suoi collaboratori, mantenendo in loco le attività operative della giunta e dell’amministrazione comunale.

