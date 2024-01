Manfredonia 2024, Cristiano Romani: “In noi un forte civismo, volti diversi ma obiettivo comune”

Manfredonia. “Abbiamo inteso innanzitutto creare un collante tra le persone, al di là dei simboli. Al simbolo ci siamo arrivati in un secondo momento perché abbiamo inteso creare essenzialmente un forte civismo. Al tavolo di questa sera ci sono stati volti differenti, posizioni passate differenti, ma una cosa è certa: abbiamo uno scopo comune, basato su azioni pragmatiche.

Io sono sempre stato all’opposizione. Non ho mai amministrato. Come Forza Italia mandammo a casa l’amministrazione Riccardi, nel secondo mandato.

Personalmente non sono candidato. Questa lista è un mix tra giovani ed esperienza. Molti dei referenti di questa coalizione sono giovani che si affacceranno per la prima volta a un’esperienza amministrativa. Non abbiamo riserve mentali verso nessuno. Il problema è degli altri, di quanti stanno facendo i congressi. Credo che in molti verranno da noi. Noi continueremo per la nostra strada”.

Così l’avvocato Cristiano Romani, al termine della presentazione della coalizione “Manfredonia 2024” oggi nella città sipontina.

fotogallery