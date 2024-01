Manfredonia. “Mi rivolgo principale al cuore delle donne. Nella prossima Amministrazione comunale l’approccio al femminile sarà fondamentale, non solo come quote rose ma come competenze.

Quello che infatti mi ha convinto della coalizione ‘Manfredonia 2024‘, oltre alla scelta di un’aggregazione civica che parte dal basso, è che ognuno mette a disposizione le proprie competenze. Ripeto: è fondamentale che le donne sia parte attiva e centrale nei processi amministrativi”.

Così la già deputata Francesca Troiano, al termine della presentazione della coalizione “Manfredonia 2024” oggi nella città sipontina.

