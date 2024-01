Manfredonia. Con recente atto della Regione Puglia, è stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad impegnare, liquidare e pagare in forza dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni causati da incidente stradale con fauna selvatica del 01.05.2023 in agro di Manfredonia la complessiva somma di €4.836,00 in favore di un privato.

In particolare, si fa riferimento ai danni subiti da un cittadino l’01.05.2023 in agro di Manfredonia a causa dell’attraversamento stradale di animale selvatico (cinghiale) per cui veniva redatto rapporto di intervento dell’autorità di polizia stradale (che accertava l’urto animale/veicolo). In seguito la procedura di negoziazione assistita dopo aver ricevuto la perizia effettuata sul mezzo danneggiato da incaricato consulente. Al fine di dirimere la controversia, le parti hanno successivamente stipulato una convenzione di negoziazione assistita.