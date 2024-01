Foggia. Oggi, mentre la televisione rende omaggio al mito del calcio italiano con la notizia della morte di Gigi Riva, il foggiano Gianni Pirazzini rivive le sfide con il fuoriclasse del Cagliari e della Nazionale, risalendo agli anni Sessanta e Settanta, tra lo Zaccheria di Foggia e la Sardegna. «Ero a tavola con mia moglie, stavamo cenando quando lei mi ha detto che al tg avevano appena dato la notizia della morte di Gigi Riva. Ci sono rimasto di sasso: un grande dispiacere», racconta l’ex libero del Foggia, una vera bandiera con 424 presenze in maglia rossonera dal 1967 all’80.

Pirazzini ricorda di aver incontrato Riva una decina di volte, fra partite di massima serie e Coppa Italia. «Il calcio italiano perde l’attaccante più forte che abbia mai avuto, simbolo di un pallone che non c’è più. Un grandissimo campione in campo e fuori, una leggenda che vola in cielo ma che resterà indelebile, come “Rombo di Tuono”, nella memoria di tutti gli italiani».

Le grandi battaglie allo Zaccheria durante gli anni d’oro del Cagliari e le sfide con le squadre di vertice fanno parte dei ricordi di Pirazzini. «La prima volta che lo vidi nel tunnel che portava al terreno di gioco rimasi sbalordito – continua Pirazzini -. Sembrava una statua greca, dai muscoli scolpiti. Per me è stato un grande onore poterlo affrontare da avversario, cercare di contrastarlo nel gioco aereo sui calci d’angolo. Aveva una forza fisica fuori dal comune, ma anche uno spunto, un guizzo che gli permetteva rapidamente di sistemarsi il pallone sul sinistro e poi scagliarlo con grande potenza verso le porte avversarie. Il suo mancino era micidiale. Fuori dal campo è stato un grande uomo. Quando dei miei amici andavano a Cagliari a trovarlo, chiedeva loro sempre notizie di me. È sempre stato molto cordiale. Un campione in campo e nella vita».