Commento del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri regionali Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro) all’incontro romano

“È da più di un anno che come Fratelli d’Italia seguiamo attentamente le vicende dell’ospedale pediatrico Papa Giovanni XXIII di Bari e da tempo abbiamo sostenuto che per ridare una piena funzionalità e autorevolezza sanitaria sarebbe stato opportuno lo scorporo dal Policlinico di Bari, per ritornare a un’azienda sanitaria autonoma. Più volte fisicamente siamo stati nel presidio ospedaliero per ascoltare dalla viva voce degli operatori sanitari tutte le difficoltà che quotidianamente vivevano, proprio a causa di una sorta di ‘dependance’ dal Policlinico… come se fossero medici, infermieri ect etc figli di un dio minore. L’ultima volta abbiamo anche tenuto una conferenza stampa all’esterno, era il 23 ottobre dello scorso anno.

“Chiaramente di tutto ciò era informato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che oggi ringraziamo, per aver messo intorno al tavolo la Regione Puglia con i tecnici del Ministero. Il clima istituzionale e cordiale non potrà che far bene a un percorso che non intende essere uno ‘strappo’ o un ‘togliere potere’, ma restituire a Bari e alla Puglia un presidio pediatrico di eccellenza.”