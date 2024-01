“Prepariamoci al peggio, ad una retrocessione dignitosa… Si ripete l’esperienza dello scorso anno dell’Andria, con l’epilogo che tutti conosciamo. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Siamo in mano a degli incoscienti ed irresponsabili…Grazie Canonico“.

“Almeno lui i punti li ha fatti all inizio ed eravamo clamorosamente primi all inizio…vedi di fare quelli per la salvezza che stiamo facendo ridere l italia è fuori gli ultimi senatori che hanno remato contro“.

“per far bene il mister avrebbe bisogno di due cose: 1. un vero direttore sportivo che prenda i giocatori in base al suo vero modulo ovvero il 433. 2. mandar via tutti coloro i quali lo hanno fatto fuori nello spogliatoio e ricominciare tutto da zero. Altrimenti non serve a nulla questo ritorno se non prendere l’unico che ha accettato dopo una marea di dinieghi“.

Il Foggia ha annunciato il ritorno di Mirko Cudini come allenatore, suscitando una gamma di reazioni contrastanti tra i tifosi foggiani sui social. Mentre alcuni esprimono preoccupazione per il futuro della squadra, altri accolgono con entusiasmo il rientro di Cudini e hanno fiducia nelle potenzialità della squadra sotto la sua guida.

Il post iniziale che ha innescato il dibattito proviene da Maurizio, che esprime la sua preoccupazione per la possibile retrocessione, facendo un parallelo con l’esperienza dello scorso anno dell’Andria. Le sue parole riflettono il timore di molti tifosi che temono una ripetizione di vicende passate.

Tuttavia, alcuni commenti come quello di Andrea mostrano una prospettiva più ottimistica, sottolineando che potrebbe non essere “così negativo come previsto“. Altri come Pierluigi danno il “benvenuto a Cudini con fiducia”, sottolineando la necessità di far rispettare il Foggia e di ottenere risultati positivi.

Le opinioni si dividono anche su Vincenzo, che esprime “preoccupazione per la recente situazione della squadra” e solleva dubbi sulle intenzioni dei giocatori nei confronti di Cudini. Questo commento scatena discussioni sul ruolo della società e la gestione complessiva della squadra.

Alessandro, d’altro canto, critica aspramente la gestione della società e la tifoseria che, secondo lui, “ha contribuito all’attuale situazione del Foggia“. Questa voce critica riflette il malcontento di alcuni tifosi nei confronti della gestione complessiva del club.

Il commento di Giuseppe sottolinea l’importanza dei punti ottenuti da Cudini all’inizio della stagione e suggerisce che, con nuovi acquisti, “la squadra può ritrovare la giusta direzione“. Mentre alcuni come Nunzio esprimono fiducia in Cudini, altri come Teo offrono “suggerimenti pratici per il successo“, sottolineando la necessità di un vero direttore sportivo e la rimozione di elementi negativi dallo spogliatoio.

Alcuni commenti, come quelli di Sab e Mario, offrono supporto al presidente e sottolineano la necessità di puntare alla salvezza. Allo stesso tempo, Ivan critica la gestione del club e sottolinea la mancanza di programmazione e capacità.

In mezzo a questa gamma di opinioni, emerge un sentimento generale di incertezza e speranza tra i tifosi foggiani. Il ritorno di Mirko Cudini come allenatore porta con sé una miscela di emozioni e dubbi sulla direzione futura del Foggia.

Ora, la squadra è chiamata a dimostrare la sua resilienza sul campo, rispondendo alle aspettative di una tifoseria che, nonostante le divergenze, desidera vedere il Foggia trionfare.