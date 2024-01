Rotice: "Manfredonia, attraverso la portualità, sta dando tantissimo. Ecco tutti i progetti" (II - VIDEO)

“Sui progetti: togliendo l’asse ferroviario, una Città che si poteva aprire al mare in maniera definitiva, creando un asse che all’interno tenga il patrimonio storico-culturale, come gli scavi di Siponto.

Una Città che, attraverso la portualità, sta dando tantissimo. Uno sviluppo che guardi ad attività che siano sostenibili in termini ambientali. Quindi non industrie come quelle che volevano solo venire ad approfittare del Territorio poi se ne vanno via, ma industrie che siano soprattutto a prevalenza di mano d’opera locale e che restino nel Territorio”.

Lo ha detto nel corso di un’intervista nel format #vadovetiportailgolfo il già sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice.

“Nell’area industriale eravamo a buon punto con gli allacciamenti dell’acqua. Poi c’è il grande accordo che si stava facendo per trasporto merci e trasporto persone con i binari smantellati ed il binario che arriva fino al porto Alti Fondali”.

“Il riequilibrio finanziario: in due anni ha portato nelle casse alcuni soldi per abbassare quel debito che abbiamo. Abbiamo fatto una consegna di cassa al Commissario dove c’erano più 30 milioni. Il Piano Sociale di Zona di 20 milioni che deve essere attuato, con all’interno le famiglie, le fasce deboli, l’Agenzia della Casa. Il PNRR con il grande progetto di sviluppo di Borgo Mezzanone”.

“L’approvazione del DUP con i commercianti. La ristrutturazione dell’ASE con un programma di investimenti importanti che avrebbe potuto permettere ad Ase di rimettersi sul mercato e vincere questa sfida, oltre a creare una Città pulita e livelli di occupazione”.

“Infine vedere soddisfatto il piano del personale. Già adesso mi sa che è stato preso un dirigente del personale che era stato impostato con noi. Insomma, potenziare la struttura, dando anche una serenità a quelli che erano gli LSU”.

