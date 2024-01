Rotice: "Ricandidarmi a sindaco? Bisogna essere chiamati ad essere candidato" (I - video)

“Non sono ancora state definite delle alleanze, perché bisogna prima definire il concetto di chi vuol bene alla Città. Ricandidarmi a sindaco? Secondo me uno non deve candidarsi, deve essere chiamato ad essere candidato a sindaco.

Le liste presentate nel 2021 non includevano quelli che erano stati causa di scioglimento per mafia, per dissesto finanziario e di tutti i problemi che abbiamo avuto in questa Città”.

Lo ha detto nel corso di un’intervista nel format #vadovetiportailgolfo il già sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice. di Salvatore Clemente.

“Faccio autocritica e mi accorgo che forse ho sbagliato anche in quelle liste della mia area di destra. Di avere con me delle persone che non sono state leali ed hanno tradito un patto. Mi riferisco a Forza Italia con l’avv.to Gatta e con i consiglieri che sono passati all’opposizione e che poi sono stati causa della caduta dell’amministrazione. Se c’è qualcuno che vuol lavorare per il bene della Città rispetto a quello che stavamo facendo è bene”.

“Non sono ancora state definite delle alleanze, perché bisogna prima definire il concetto di chi vuol bene alla Città. Noi il programma ce l’abbiamo ben chiaro e va in continuità. Il Commissario Prefettizio sta adottando provvedimenti che vanno in continuità con le nostre azioni. E questo fa capire la bontà di queste azioni”.

“Siamo aperti a gruppi che vogliono condividere queste azioni, in un nuovo schema, indipendentemente da destra o sinistra, tenga lontano quelle persone che io ho chiamato “il vecchio”… In Consiglio Comunale vedevi persone sedute, ma dietro a loro ci stavano altri. Mi rivolgo a tutti quelli che hanno fatto parte del PD, alla rappresentante del gruppo CON, a quello che è restato di Forza Italia, governato dall’Onorevole”.

“Riguardo lo schema della raccolta di firme (da parte dei consiglieri comunali per sfiduciare l’uscente amministrazione comunale, ndr) ha dimostrato che… tutti insieme appassionatamente… destra e sinistra!”.

“C’erano dei burattini che sedevano in Consiglio e dei burattinai che erano quelli che si incontravano e materialmente hanno raccolto le firme”.

“La crisi si poteva chiudere… rimettevi il vice sindaco al posto suo; rimettevi l’assessore Palumbo al posto suo; davi un posto di lavoro ad un consigliere che ti veniva a votare… Se uno vive per arrivare a fine mese e portarsi lo stipendio, allora dice che deve fare tutte queste cose… Il nostro obiettivo non era mantenere la poltrona a tutti i costi, ma di fare il bene della Città… non ci sono più le condizioni per farlo? Bene, si va a casa! Non bisogna avere paura di questo! L’importante è essere coerenti con l’impegno che abbiamo preso con gli elettori”.

“Vediamo adesso come costruire una coalizione. Ricandidarmi a sindaco? Secondo me uno non deve candidarsi, deve essere chiamato ad essere candidato a sindaco… è un discorso da costruire”.

Lo ha detto nel corso di un’intervista nel format #vadovetiportailgolfo il già sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice. di Salvatore Clemente #vadovetiportailgolfo (I – CONTINUA)