La Grimal Barletta non riesce a portare a casa la vittoria nonostante una straordinaria dimostrazione di carattere e abilità contro il Cus Foggia, perdendo 4-3 in trasferta. La performance eccezionale offerta dai ragazzi del coach Vaccariello non riflette completamente il risultato finale.

Il momento decisivo è stato segnato da una magia di Lupoli, che ha garantito il successo ai padroni di casa. Le reti degli ospiti sono state segnate da Sette (2) e Vivaldo. La partita può essere riassunta con gli ultimi minuti, quando il punteggio era 2-3 a favore dei neroarancio.

La formazione barlettana ha sperimentato una sfortuna significativa, colpendo due legni con Divincenzo e uno con Vivaldo. Nonostante i miracoli del portiere foggiano e numerose occasioni non sfruttate, i padroni di casa sono riusciti a pareggiare e persino a ribaltare il risultato a due minuti dalla fine, grazie a un’invenzione di Lupoli. A dieci secondi dalla fine, la palla del 4-4 era sui piedi di Divincenzo, ma purtroppo non è stata sfruttata.

Lo riporta Barlettanews24.it