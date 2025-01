Manfredonia, carcasse di auto rubate nel Torrente Carapelle

Manfredonia, 23 gennaio 2025 – Nuovo intervento nel Torrente Carapelle, dove sono state trovate e rimosse una decina di carcasse di auto rubate e cannibalizzate. L’operazione è stata condotta dagli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, guidati dal Comandante Giuseppe Marasco, in collaborazione con la Polizia Locale e il deposito giudiziario di Pasquale Rinaldi (ACI).

Le carcasse, abbandonate in un’area degradata, rappresentano un grave danno ambientale e testimoniano un fenomeno criminale ricorrente nel territorio. “Non possiamo permettere che queste zone diventino discariche o rifugi per attività illecite,” ha dichiarato Marasco, lanciando un appello per maggiori controlli e una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini.

L’intervento, che ha visto il sequestro dei veicoli, sottolinea l’urgenza di azioni mirate per combattere i furti d’auto e prevenire ulteriori episodi di degrado ambientale. “Questa storia deve finire, il nostro territorio merita sicurezza e decoro,” ha concluso Marasco.