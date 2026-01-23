Amanda Knox sul suo documentario: "Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia"

Amanda Knox ha trasformato in documentario il suo ritorno in Italia dopo l’assoluzione dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007. Il film, intitolato «Bocca del lupo», sarà trasmesso il 26 gennaio su Hulu.

La stessa Knox ha spiegato su X: «Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l’uomo che mi ha mandato in prigione», riferendosi probabilmente a Giuliano Mignini, il magistrato ora in pensione che coordinò l’indagine. Nel trailer, disponibile su YouTube, appaiono numerose immagini originali della vicenda giudiziaria. Knox lo definisce «più intimo e rivelatore di qualsiasi cosa abbia fatto prima».

Il documentario

La regia è affidata a Christopher Robinson, marito di Knox, mentre le musiche originali sono eseguite dalla stessa protagonista.

Amanda Knox fu arrestata per l’omicidio di Kercher, condannata in primo grado, poi assolta in appello a Perugia e definitivamente scarcerata dopo quasi quattro anni di detenzione. La sua assoluzione definitiva dal reato di omicidio è stata confermata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Rimane però la condanna per calunnia a Patrick Lumumba, pur avendo Knox sempre respinto ogni accusa.

Nell’estate del 2022, Knox è tornata in Italia incontrando Mignini, con cui ha mantenuto successivi contatti. Hulu si interessa per la seconda volta alla vicenda: ad agosto aveva trasmesso la miniserie «The Twisted Tale of Amanda Knox», ispirata alla sua autobiografia.

Lo riporta leggo.it.