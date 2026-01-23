Edizione n° 5955

BALLON D'ESSAI

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Amanda Knox sul suo documentario: “Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia”

AMANDA KNOX Amanda Knox sul suo documentario: “Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia”

Amanda Knox ha trasformato in documentario il suo ritorno in Italia dopo l’assoluzione dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher

Amanda Knox sul suo documentario: "Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia"

Amanda Knox - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Attualità //

Amanda Knox ha trasformato in documentario il suo ritorno in Italia dopo l’assoluzione dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007. Il film, intitolato «Bocca del lupo», sarà trasmesso il 26 gennaio su Hulu.

La stessa Knox ha spiegato su X: «Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l’uomo che mi ha mandato in prigione», riferendosi probabilmente a Giuliano Mignini, il magistrato ora in pensione che coordinò l’indagine. Nel trailer, disponibile su YouTube, appaiono numerose immagini originali della vicenda giudiziaria. Knox lo definisce «più intimo e rivelatore di qualsiasi cosa abbia fatto prima».

Il documentario
La regia è affidata a Christopher Robinson, marito di Knox, mentre le musiche originali sono eseguite dalla stessa protagonista.

Amanda Knox fu arrestata per l’omicidio di Kercher, condannata in primo grado, poi assolta in appello a Perugia e definitivamente scarcerata dopo quasi quattro anni di detenzione. La sua assoluzione definitiva dal reato di omicidio è stata confermata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Rimane però la condanna per calunnia a Patrick Lumumba, pur avendo Knox sempre respinto ogni accusa.

Nell’estate del 2022, Knox è tornata in Italia incontrando Mignini, con cui ha mantenuto successivi contatti. Hulu si interessa per la seconda volta alla vicenda: ad agosto aveva trasmesso la miniserie «The Twisted Tale of Amanda Knox», ispirata alla sua autobiografia.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO