Trasformare via della Repubblica in un vero e proprio “corridoio ecologico”. La Giunta comunale ha approvato, nella seduta odierna, l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura finalizzata alla presentazione della candidatura del progetto “Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia–Ofanto (via della Repubblica), asse di rigenerazione della Strategia Urbana Territoriale”, nell’ambito del PR Puglia FESR–FSE+ 2021–2027, Priorità 2 “Economia Verde”.

Il provvedimento consente al Comune di Foggia, in qualità di soggetto capofila del Polo Foggia–Ordona–San Severo, di partecipare alla seconda fase della procedura degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), dedicata agli interventi di infrastrutturazione verde e alle nature based solutions in ambito urbano.

L’intervento mira alla realizzazione di un sistema connesso di spazi verdi lungo uno degli assi storici e identitari della città, con l’obiettivo di rafforzare la qualità ambientale, incrementare la biodiversità, migliorare la continuità ecologica tra città e campagna e contribuire ai processi di rigenerazione urbana e territoriale.

Il progetto si inserisce nella Strategia Urbana Territoriale “Polo Foggia–Ordona–San Severo”, già approvata dalla Regione Puglia, ed è in linea con le più recenti normative europee sul ripristino della natura. L’obiettivo concreto è aumentare la disponibilità di metri quadrati di verde per abitante, restituendo alla comunità un pezzo di storia urbana in una chiave moderna, sostenibile e inclusiva.