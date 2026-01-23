Jasmine Paolini saluta il tabellone di singolare all’Australian Open, sconfitta da Iva Jovic, ma resta in corsa nel doppio femminile con Sara Errani. La giovane azzurra, pur avendo vinto entrambi i precedenti contro la statunitense, è stata messa a dura prova non solo dall’avversaria, ma anche da problemi di digestione. Dopo pochi game del primo set, Paolini ha avvertito un forte mal di stomaco e sotto 4-1 ha chiesto l’intervento del medico: “È da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui, quindi non riesco a muovermi”.

Nonostante un piccolo recupero nel secondo set, la teenager Jovic ha imposto un ritmo serrato e ha mantenuto il vantaggio, chiudendo il match 6-2, 7-6(3). Paolini ha dimostrato grande determinazione, annullando palle break e lottando fino al tiebreak, ma alla fine la statunitense ha conquistato la prima vittoria contro una top 10 e l’accesso agli ottavi.

All’uscita dal campo, Paolini ha spiegato: “Dopo pranzo mi sono sdraiata sul divano, c’era aria condizionata e ho iniziato a sentire freddo. Non riuscivo a muovermi bene perché facevo fatica a respirare con lo stomaco bloccato. Lei ha giocato molto bene, ma io non ho potuto esprimere al meglio la mia prestazione. Peccato, adesso spero che in doppio con Sara potremo raddrizzare questa settimana**”.

Le azzurre scenderanno in campo intorno alle 2 di stanotte contro le australiane Birrell e Gibson.

Lo riporta gazzetta.it.