Bambina di 5 anni muore in strada a Crispiano: aveva forti mal di testa da giorni

Redazione
23 Gennaio 2026
CRISPIANO (Taranto) – Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio, a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di 5 anni è morta improvvisamente mentre si trovava in strada con la madre.

Secondo quanto ricostruito, la piccola stava passeggiando quando ha accusato un improvviso malore e si è accasciata al suolo. La madre ha immediatamente chiesto aiuto e sul posto è intervenuto il servizio di emergenza sanitaria del 118.

Dalle prime informazioni emerge che da circa tre giorni la bambina soffriva di forti mal di testa e inappetenza, sintomi che avevano destato preoccupazione nei familiari e che si erano intensificati nelle ore precedenti al drammatico episodio.

All’arrivo dei sanitari, la bambina era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, proseguite per circa un’ora, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Taranto dovrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite.

La comunità di Crispiano è sotto shock per l’accaduto.

Lo riporta leggo.it

