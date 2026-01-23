Edizione n° 5955

Cagiano sulla violenza di genere: "Togliere il consenso dalla legge è un passo indietro grave e pericoloso"

Cagiano sulla violenza di genere: "Togliere il consenso dalla legge è un passo indietro grave e pericoloso"

"Sostituire il principio del consenso con quello del dissenso non è una scelta tecnica: è una scelta politica, ed è purtroppo una scelta sbagliata"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

«Sostituire il principio del consenso con quello del dissenso non è una scelta tecnica: è una scelta politica, ed è purtroppo una scelta sbagliata».
Così il consigliere comunale e presidente della Consulta delle Pari Opportunità, Mario Cagiano, interviene sullo scontro istituzionale apertosi dopo la riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale proposta dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, che elimina il riferimento esplicito al consenso introducendo il concetto di “volontà contraria”, come riportato dalla stampa nazionale nelle ultime ore.

Il testo presentato al Senato prevede inoltre la riduzione della pena da 4 a 10 anni per i casi di violenza sessuale “semplice”, mentre resta invariata – da 6 a 12 anni – nei casi in cui il reato sia commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

«Il principio del sì esplicito prima di un rapporto sessuale non è uno slogan ideologico, ma una conquista culturale che sposta finalmente il baricentro della tutela dalla reazione della vittima alla responsabilità di chi compie la violenza. Tornare a chiedere alla donna di dimostrare il dissenso significa ignorare situazioni reali ed è ciò che la maggioranza sta colpevolmente dimenticando».

Per il vicesegretario cittadino del Partito Democratico si tratta di un arretramento che rischia di produrre effetti concreti e dannosi: «Una legge che non riconosce il consenso esplicito rischia di indebolire la protezione delle vittime e di aprire nuovi margini di ambiguità nei processi. È esattamente il contrario di ciò di cui abbiamo bisogno. L’accordo di novembre scorso tra maggioranza e opposizione, che aveva portato all’approvazione unanime del testo alla Camera, rappresentava un segnale forte: la violenza di genere non è terreno di scontro politico. Rompere quell’equilibrio significa tradire una promessa fatta alle donne».

Cagiano conclude: «Dalle istituzioni locali a quelle nazionali dobbiamo essere chiari: proteggere chi subisce violenza significa non costringerlo a giustificarsi. Difendere il consenso vuol dire difendere la dignità delle persone. È una realtà che tocco con mano ogni giorno nel lavoro e nel dialogo all’interno della Consulta delle Pari Opportunità».

