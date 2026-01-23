Il Consiglio comunale di Cerignola ha preso atto e approvato la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e al relativo elenco annuale 2025, recependo l’aggiornamento già adottato dalla Giunta. L’atto, discusso in seduta straordinaria del 29 dicembre, inserisce una serie di interventi che spaziano dalla manutenzione di spazi pubblici alla valorizzazione del patrimonio storico, fino a opere di riqualificazione urbana e ambientale.

Tra le opere introdotte nel piano compare la manutenzione straordinaria del parco giochi e dei bagni della villa comunale, intervento da 239.452,78 euro. Accanto a questa voce, una delle principali novità riguarda la riqualificazione di Piazza Duomo (CUP indicato in delibera), per un importo pari a 2 milioni di euro, segnale di una programmazione che punta a intervenire su uno degli snodi più identitari del centro urbano.

Il pacchetto di misure comprende anche il progetto per la nuova illuminazione del Duomo Tonti, per il quale l’atto registra un passaggio significativo: durante il dibattito in aula viene richiesto di correggere l’importo, inizialmente riportato come 230.688,12 euro, con quello “rectius” indicato nelle schede allegate, pari a 228.688,28 euro. Una precisazione formale, ma rilevante, perché incide sul quadro economico complessivo e sulla coerenza degli atti di programmazione.

Sempre sul fronte della valorizzazione culturale, la variazione include i lavori di restauro e valorizzazione del Duomo Tonti, con un importo di 2.998.000 euro, collegati alla candidatura a un avviso pubblico della Regione Puglia finalizzato al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio culturale pubblico, con obiettivi didattico-culturali e turistici. Nel piano entrano inoltre opere di verde attrezzato (circa 175 mila euro) e la realizzazione di un anfiteatro urbano in Largo Matera (circa 185 mila euro), interventi che richiamano la dimensione della rigenerazione degli spazi collettivi.

Non manca la voce ambientale: è inserito un intervento sul Fiume Ofanto, versante Comune di Cerignola, per pulizia e manutenzione con finanziamento regionale di 500 mila euro. Tra le opere di settore figurano anche la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “Torricelli” (finanziamento regionale da 520 mila euro) e due adeguamenti di capitoli di bilancio legati a progetti più strutturati, come la “Cittadella dello sport e dello spettacolo” e l’adeguamento del Canale Lagrimaro (secondo stralcio).

Sul piano politico-amministrativo, la delibera dà conto della regolarità tecnica e contabile e ricostruisce l’iter: adozione in Giunta, approvazione in Consiglio del programma triennale e successivo aggiornamento. In aula l’atto viene approvato a maggioranza: 17 presenti, 12 favorevoli e 5 astenuti; stessa dinamica per l’immediata eseguibilità. Il provvedimento ribadisce, infine, l’obbligo di pubblicazione del programma e degli aggiornamenti sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

A cura di Michele Solatia.