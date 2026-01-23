Il Comune di Manfredonia rafforza la propria struttura amministrativa. Con determinazione dirigenziale n. 172 del 21 gennaio 2026, il Settore Risorse Umane ha disposto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore informatico, nell’ambito del PIAO 2025-2027.

L’assunzione avviene tramite scorrimento della graduatoria del Comune di Foggia, relativa al concorso per Programmatore/Amministratore di rete e di sistema. A entrare in servizio dal 26 gennaio 2026 sarà Nicola De Venuto, risultato idoneo e collocato al nono posto della graduatoria.

La procedura, regolarmente autorizzata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), consente all’ente sipontino di coprire una figura strategica per la gestione dei sistemi informatici e la digitalizzazione dei servizi.

La spesa complessiva per l’anno 2026 ammonta a 33.726,66 euro, con copertura nel bilancio di previsione 2025-2027. L’amministrazione evidenzia come l’ingresso della nuova figura professionale contribuirà a migliorare l’efficienza e l’innovazione tecnologica della macchina comunale.

