Edizione n° 5954

BALLON D'ESSAI

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // De Zerbi e il ‘coccodrillo’, Capello: “Quelle del mister non sono dichiarazioni accettabili”

DE ZERBI CAPELLO De Zerbi e il ‘coccodrillo’, Capello: “Quelle del mister non sono dichiarazioni accettabili”

Roberto De Zerbi torna al centro dell’attenzione dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Liverpool

De Zerbi e il 'coccodrillo', Capello: "Quelle del mister non sono dichiarazioni accettabili"

Capello e De Zerbi - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Roberto De Zerbi torna al centro dell’attenzione dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Liverpool, finendo nel mirino delle critiche soprattutto per la gestione dei dettagli nella comunicazione post partita. A far discutere è stato il primo gol dei Reds, segnato da Szoboszlai su punizione rasoterra, che ha evidenziato una gestione discutibile del muro difensivo.

Il gol e la questione del “coccodrillo”
Szoboszlai ha approfittato del fatto che il portiere Rulli non avesse chiesto il “coccodrillo”, il giocatore sdraiato dietro il muro per impedire il passaggio della palla sotto le gambe. De Zerbi ha spiegato a caldo che la decisione è stata presa dal portiere: “Preferiva che non ci fosse il coccodrillo ed è stato ascoltato”, aggiungendo poi in conferenza stampa: “Abbiamo preso un gol stupido”.

La critica di Capello
Fabio Capello non ha risparmiato parole dure: “Quelle di De Zerbi non sono dichiarazioni accettabili. I giocatori saltano e la palla passa sotto. Non esiste. Così dai due opzioni all’avversario. È stato un errore gravissimo”. La critica segue anche le tensioni emerse dopo la gara tra Marsiglia e Atalanta, sottolineando l’attenzione dei media francesi alla comunicazione del tecnico italiano.

Analisi della prestazione
De Zerbi ha poi criticato i propri giocatori: “Contro il Liverpool la volontà non basta, devi capire di calcio e giocare con più personalità e sbagliare meno passaggi. Szoboszlai e Mac Allister non hanno sbagliato un passaggio. Noi abbiamo perso palloni stupidi”. Il tecnico ha ribadito la difficoltà di gestire la pressione a Marsiglia: “La questione è di giocare bene o di essere vicini a una costanza di prestazione. È questo ciò che voglio”.

Questa vicenda mette in luce come, anche nei dettagli tattici come il “coccodrillo”, possano nascere discussioni importanti sul ruolo del tecnico e dei giocatori in partita di alto livello.

Lo riporta gazzetta.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO