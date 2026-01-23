De Zerbi e il 'coccodrillo', Capello: "Quelle del mister non sono dichiarazioni accettabili"

Roberto De Zerbi torna al centro dell’attenzione dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Liverpool, finendo nel mirino delle critiche soprattutto per la gestione dei dettagli nella comunicazione post partita. A far discutere è stato il primo gol dei Reds, segnato da Szoboszlai su punizione rasoterra, che ha evidenziato una gestione discutibile del muro difensivo.

Il gol e la questione del “coccodrillo”

Szoboszlai ha approfittato del fatto che il portiere Rulli non avesse chiesto il “coccodrillo”, il giocatore sdraiato dietro il muro per impedire il passaggio della palla sotto le gambe. De Zerbi ha spiegato a caldo che la decisione è stata presa dal portiere: “Preferiva che non ci fosse il coccodrillo ed è stato ascoltato”, aggiungendo poi in conferenza stampa: “Abbiamo preso un gol stupido”.

La critica di Capello

Fabio Capello non ha risparmiato parole dure: “Quelle di De Zerbi non sono dichiarazioni accettabili. I giocatori saltano e la palla passa sotto. Non esiste. Così dai due opzioni all’avversario. È stato un errore gravissimo”. La critica segue anche le tensioni emerse dopo la gara tra Marsiglia e Atalanta, sottolineando l’attenzione dei media francesi alla comunicazione del tecnico italiano.

Analisi della prestazione

De Zerbi ha poi criticato i propri giocatori: “Contro il Liverpool la volontà non basta, devi capire di calcio e giocare con più personalità e sbagliare meno passaggi. Szoboszlai e Mac Allister non hanno sbagliato un passaggio. Noi abbiamo perso palloni stupidi”. Il tecnico ha ribadito la difficoltà di gestire la pressione a Marsiglia: “La questione è di giocare bene o di essere vicini a una costanza di prestazione. È questo ciò che voglio”.

Questa vicenda mette in luce come, anche nei dettagli tattici come il “coccodrillo”, possano nascere discussioni importanti sul ruolo del tecnico e dei giocatori in partita di alto livello.

Lo riporta gazzetta.it.