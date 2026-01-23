DECORO E IGIENE: ripulito l’atrio della Biblioteca comunale nel Chiostro dei Celestini

Sono stati completati gli interventi di pulizia straordinaria dell’atrio della Biblioteca comunale, all’interno del Chiostro di Palazzo dei Celestini. Si tratta di uno spazio che da anni non veniva interessato da un’azione strutturale di manutenzione e che si presentava in condizioni di evidente degrado, come documentato anche dalle segnalazioni e dalle immagini raccolte nei mesi scorsi.

La richiesta di intervento, formalizzata nel mese di agosto, riguardava la presenza di accumuli di sporcizia, guano e materiali abbandonati che rendevano inadeguato l’utilizzo dell’area e poco decoroso l’accesso a uno dei principali presìdi culturali della città. I necessari tempi burocratici per l’allocazione delle risorse hanno comunque consentito di giungere a un risultato concreto e visibile.

Oltre alla pulizia approfondita degli spazi, è stata installata una rete metallica sulla cancellata con l’obiettivo di impedire l’ingresso dei piccioni e prevenire nuovi accumuli di guano, migliorando così anche le condizioni igienico-sanitarie dell’area.

«Questo intervento era atteso da tempo: parliamo di un luogo che da anni non veniva pulito in modo strutturale e che versava in condizioni non più compatibili con la funzione pubblica e culturale della Biblioteca», dichiara l’assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente. «Ringrazio il dirigente Michele Prencipe per aver individuato le risorse necessarie e l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Schiavone, per l’attenzione e la collaborazione istituzionale dimostrate».

«L’intervento nel Chiostro della Biblioteca rappresenta un passo importante nella direzione della cura e del decoro degli spazi pubblici», aggiunge l’assessore Francesco Schiavone. «Continueremo a programmare ulteriori azioni di manutenzione su altri spazi comunali che ne hanno bisogno».

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela e valorizzazione degli spazi culturali cittadini, a partire da quelli che rappresentano un punto di riferimento quotidiano per studenti, famiglie e visitatori.