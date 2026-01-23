Edizione n° 5954

Home // Focus // Ferrari SF-26: oggi lo svelamento a Fiorano

FERRARI FIORANO Ferrari SF-26: oggi lo svelamento a Fiorano

La presentazione sarà condivisa tramite video e immagini online, prima dei primi chilometri in pista e della successiva trasferta a Barcellona per i test di inizio stagione

Ferrari SF-26: oggi lo svelamento a Fiorano

Ferrari - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Oggi, venerdì 23 gennaio, la Ferrari svela la sua nuova monoposto di Formula 1 per la stagione 2026: la SF-26, in continuità con i modelli precedenti, farà il suo debutto sul circuito di Fiorano. Nessun evento in grande stile con ospiti e giornalisti: la presentazione sarà condivisa tramite video e immagini online, prima dei primi chilometri in pista e della successiva trasferta a Barcellona per i test di inizio stagione.

La presentazione
L’evento prenderà il via intorno alle ore 11, con diretta anche sui canali Sky. La monoposto, nota internamente come progetto 678, sarà guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton per completare il “shakedown” di 15 chilometri, utilizzando gomme Pirelli prototipali e verificando il funzionamento di tutti i sistemi. Il tradizionale filming day di 200 chilometri non verrà effettuato a Fiorano; la vettura tornerà in pista per i test ufficiali a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.

Le novità tecniche della SF-26
La SF-26 inaugura il nuovo ciclo regolamentare, con vetture più corte e leggere, aerodinamica attiva, assenza di effetto suolo e un significativo aumento della potenza elettrica della power unit, alimentata da carburanti sostenibili.

Il team guidato da Loic Serra ha rivoluzionato le sospensioni, adottando lo schema push rod sia all’anteriore che al retrotreno, seguendo soluzioni già viste su Red Bull, Haas e Audi. L’aerodinamica cambia con l’eliminazione dei canali Venturi e l’introduzione di ali con funzioni attive. La nuova Power Unit triplica la potenza elettrica rispetto al passato.

Infine, anche l’estetica porta novità: la SF-26 avrà una verniciatura lucida, con un rosso meno scuro e dettagli in bianco. La Rossa è pronta a scendere in pista, inaugurando una stagione di innovazioni tecniche e performance elevate.

Lo riporta gazzetta.it.

