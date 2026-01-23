FOGGIA – La città di Foggia si prepara a stringersi nel ricordo di Simone Raucea, giovane studente universitario tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale. Venerdì 23 gennaio 2026, a partire dalle ore 18, si terrà una fiaccolata cittadina promossa dall’associazione studentesca Area Nuova, con il patrocinio del Comune di Foggia e il supporto del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, oltre che delle associazioni ADMO, AVIS e Michele Di Salvia.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei di circolazione. Con ordinanza dirigenziale n. 32 del 22 gennaio 2026, il Settore Mobilità e Traffico ha stabilito la chiusura al traffico veicolare, a partire dalle ore 18 e fino al passaggio del corteo, di numerose strade del centro cittadino.

Il percorso della fiaccolata partirà dalla sede storica del polo umanistico dell’Università di Foggia, in via Arpi 155, e interesserà via Arpi, piazza De Sanctis, piazza Pericle Felici, via Duomo, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Umberto Giordano, via Vincenzo Lanza, piazza Cavour, per concludersi in via Luigi Scillitani.

La Polizia Locale, insieme alle forze dell’ordine, sarà incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza. Per eventuali violazioni sono previste le sanzioni stabilite dal Codice della Strada. Il provvedimento, firmato dal dirigente Vincenzo Manzo, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutivo.

La fiaccolata rappresenta un momento di memoria, partecipazione e riflessione collettiva, volto a sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza stradale. «Un’occasione necessaria per trasformare il dolore in consapevolezza e responsabilità, stringendoci ai familiari e agli amici di Simone e ricordando tutte le vittime della strada», ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza Giulio De Santis.

Sulla stessa linea il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, che ha sottolineato il dovere delle istituzioni di contribuire a una riflessione condivisa sul rispetto delle regole e sulla tutela della vita, soprattutto quando a essere coinvolti sono i giovani. Particolarmente toccante anche il ricordo della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio, che ha evidenziato l’umanità e la sensibilità di Simone, esempio di attenzione e generosità verso gli altri.

Durante la manifestazione sarà presente anche l’ambulatorio mobile di ADMO, a disposizione di chi vorrà ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo. Simone, infatti, era donatore effettivo, lasciando un segno concreto di altruismo e responsabilità civile.

A cura di Giovanna Tambo.