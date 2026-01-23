Edizione n° 5955

BALLON D'ESSAI

CONSIGLIERI FOGGIA // Gettoni presenza consiglieri. Per il 2026, il Comune di Foggia impegna oltre un milione di euro
23 Gennaio 2026 - ore  09:44

CALEMBOUR

FOGGIA MORETTI // Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”
23 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, Musa traccia il mercato: tre rinforzi nel mirino

FOGGIA MUSA Foggia, Musa traccia il mercato: tre rinforzi nel mirino

Con l’arrivo della nuova proprietà, il Foggia ha cominciato a muoversi sul mercato per provare a raddrizzare la stagione

Foggia, Musa traccia il mercato: tre rinforzi nel mirino

Carlo Musa - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Con l’arrivo della nuova proprietà, il Foggia ha cominciato a muoversi sul mercato per provare a raddrizzare una stagione fin qui complicata. Nonostante la classifica non sia positiva, la società punta a ritrovare entusiasmo e competitività.

Nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti Maxime Girone e Gianmarco Cangiano, il Direttore Sportivo Carlo Musa ha fatto il punto sulla situazione: “Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore. Nelle prossime ore potremo definire un’altra trattativa, anche se non sarà facile. L’aspetto più importante è il supporto dei tifosi, le immagini di domenica hanno fatto il giro d’Italia e rappresentano un segnale positivo”.

Oltre a Girone e Cangiano, sono arrivati anche Luca Nocerino, a titolo definitivo dal Campobasso, e Lorenzo Menegazzo, in prestito dal Bologna. Sul fronte delle uscite, hanno lasciato il club Ciro Panico, passato al Giugliano a titolo definitivo, e in prestito Giuseppe Pellegrino (all’Heraclea) e Luca De Simone (al Manfredonia).

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO