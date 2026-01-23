Foggia, Musa traccia il mercato: tre rinforzi nel mirino

Con l’arrivo della nuova proprietà, il Foggia ha cominciato a muoversi sul mercato per provare a raddrizzare una stagione fin qui complicata. Nonostante la classifica non sia positiva, la società punta a ritrovare entusiasmo e competitività.

Nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti Maxime Girone e Gianmarco Cangiano, il Direttore Sportivo Carlo Musa ha fatto il punto sulla situazione: “Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore. Nelle prossime ore potremo definire un’altra trattativa, anche se non sarà facile. L’aspetto più importante è il supporto dei tifosi, le immagini di domenica hanno fatto il giro d’Italia e rappresentano un segnale positivo”.

Oltre a Girone e Cangiano, sono arrivati anche Luca Nocerino, a titolo definitivo dal Campobasso, e Lorenzo Menegazzo, in prestito dal Bologna. Sul fronte delle uscite, hanno lasciato il club Ciro Panico, passato al Giugliano a titolo definitivo, e in prestito Giuseppe Pellegrino (all’Heraclea) e Luca De Simone (al Manfredonia).

Lo riporta tuttomercatoweb.com.