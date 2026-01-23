Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia per il quadriennio 2026-2030. Pur classificandosi al secondo posto, per una differenza di sole due preferenze, il risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi quattro anni e delle proposte presentate durante la campagna elettorale.

Il consenso ottenuto conferma la voglia di partecipazione e di crescita della categoria. Il Dott. Musaico ha espresso gratitudine a tutti i colleghi che lo hanno sostenuto e ha rinnovato il suo impegno a operare con responsabilità e trasparenza, nell’interesse dell’Ordine e della comunità dei professionisti.

Lo riporta lanotiziaweb.it.