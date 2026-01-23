Edizione n° 5954

Home // Cerignola // Gerardo Musaico di Cerignola entra nel Consiglio dei Commercialisti di Foggia

GERARDO MUSAICO Gerardo Musaico di Cerignola entra nel Consiglio dei Commercialisti di Foggia

Pur classificandosi al secondo posto, per una differenza di sole due preferenze, il risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro

Gerardo Musaico di Cerignola entra nel Consiglio dei Commercialisti di Foggia

Gerardo Musaico - Fonte Immagine: lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Cerignola // Economia //

Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia per il quadriennio 2026-2030. Pur classificandosi al secondo posto, per una differenza di sole due preferenze, il risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi quattro anni e delle proposte presentate durante la campagna elettorale.

Il consenso ottenuto conferma la voglia di partecipazione e di crescita della categoria. Il Dott. Musaico ha espresso gratitudine a tutti i colleghi che lo hanno sostenuto e ha rinnovato il suo impegno a operare con responsabilità e trasparenza, nell’interesse dell’Ordine e della comunità dei professionisti.

Lo riporta lanotiziaweb.it.

