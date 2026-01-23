Si chiude la partita amministrativa dei lavori per la realizzazione dell’HUB intermodale e dei servizi pertinenziali: con determinazione gestionale n. 75 del 22 gennaio 2026, il Comune di Monte Sant’Angelo approva il Certificato di Regolare Esecuzione, accoglie l’istanza dell’impresa e disapplica la penale per il ritardo, procedendo quindi alla liquidazione del SAL finale.

L’intervento – inserito nel contesto delle politiche per le aree interne e della necessità di rafforzare servizi e mobilità sul Gargano – poggia su un finanziamento regionale e su un cofinanziamento comunale. La determina richiama l’iter pluriennale: progettazioni, affidamenti e gara tramite SUA, fino al contratto di appalto (repertorio 106/2022) e all’esecuzione dei lavori.

Il nodo centrale riguarda i tempi: il termine contrattuale era fissato al 16 dicembre 2024, ma l’ultimazione effettiva è avvenuta l’11 agosto 2025, con un ritardo lordo quantificato in 238 giorni. Tuttavia l’istruttoria tecnica evidenzia motivazioni che, secondo l’atto, rendono il ritardo non imputabile all’esecutore: lavorazioni extracontrattuali richieste per garantire servizi igienici adiacenti (impatti temporali indicati), rimodulazioni dell’area parco giochi per adeguamento alle nuove giostre acquistate dall’ente e interferenze dovute a forniture terze completate solo nel giugno 2025.

Sommando proroghe legittime e sospensioni di fatto, la determinazione ricostruisce un nuovo termine ricalcolato al 12 agosto 2025, rispetto al quale l’ultimazione dell’11 agosto risulta addirittura antecedente. Da qui la scelta di non applicare la penale e di procedere al saldo.

Sul piano contabile, l’atto richiama lo stato finale lavori e il credito residuo indicato nel CRE (circa 37.775 euro), disponendo il pagamento sulla base della fattura di saldo, con importo complessivo (IVA inclusa) indicato nel provvedimento. La determina definisce anche la ripartizione della copertura economica tra Regione e Comune e dispone i consueti adempimenti interni.

A cura di Michele Solatia.