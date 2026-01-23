Edizione n° 5955

Home // Foggia // Indennità di funzione: nel 2026 oltre 1,06 milioni per vicesindaco e assessori del Comune di Foggia (più quota per il Presidente del Consiglio)

INDENNITA' FOGGIA Indennità di funzione: nel 2026 oltre 1,06 milioni per vicesindaco e assessori del Comune di Foggia (più quota per il Presidente del Consiglio)

La Segreteria generale del Comune di Foggia mette nero su bianco le somme per le indennità di funzione 2026

Indennità di funzione: nel 2026 oltre 1,06 milioni per vicesindaco e assessori del Comune di Foggia (più quota per il Presidente del Consiglio)

Consiglio Comunale Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Un impegno complessivo che supera il milione di euro per la componente politica dell’esecutivo comunale e una voce dedicata alla presidenza dell’assemblea cittadina: la Segreteria generale del Comune di Foggia mette nero su bianco le somme per le indennità di funzione 2026 di vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale.

La determinazione dirigenziale prevede, in particolare, l’impegno di 1.063.256,00 euro per il pagamento delle indennità di vicesindaco e assessori. A questa cifra si affiancano le voci IRAP indicate nell’atto (85.000,00 euro su un capitolo e 100.000,00 euro su un ulteriore capitolo provvisorio) e, per il presidente del Consiglio comunale, un impegno specifico di 86.112,00 euro.

L’atto ricostruisce la base normativa, citando il Testo unico degli enti locali e il decreto ministeriale sulle indennità, ma soprattutto richiama le modifiche introdotte dalla legge di bilancio che ha ridefinito i parametri delle indennità dei sindaci e, a cascata, quelle di vicesindaci, assessori e presidenti del Consiglio. Nel provvedimento viene anche precisato un punto rilevante per la trasparenza: le indennità degli assessori e del presidente del Consiglio possono essere erogate al 50% nel caso in cui l’interessato, lavoratore dipendente, non abbia richiesto l’aspettativa per l’espletamento del mandato.

Sul piano amministrativo-contabile, l’atto indica capitoli e imputazioni di bilancio, demandando poi al Servizio finanziario la liquidazione delle somme. Come in altri provvedimenti analoghi, si dà atto della regolarità tecnica e contabile e si dispone la pubblicazione all’albo pretorio online per 15 giorni.

In un contesto in cui la sostenibilità dei conti locali è al centro del dibattito, la determinazione fissa numeri e presupposti giuridici della spesa: un passaggio formale, ma essenziale, perché rende tracciabile l’uso delle risorse e chiarisce regole e limiti delle indennità.

A cura di Giovanna Tambo.

